Kupada ilk çeyrek finalist Antalyaspor

12 Ocak 2021 Salı 18:11 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 18:11

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu karşılaşmasında Fraport-TAV Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor’u 3-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı. Antalyaspor’a turu getiren goller ilk yarıda Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar ve Adis Jahovic’ten gelirken, Bursaspor kupaya veda etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünden takip etti.

5'inci dakikada Hakan Özmert’in ara pasıyla topla buluşan Omar İmeri, Onur Atasayar’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen Hakan Özmert meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımı 6'ncı dakikada öne geçirdi: 0-1.

7'nci sağ kanattan gelişen atakta Batuhan Kör’ün yaptığı sert vuruş sonrası, top kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı.

9'uncu dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan Bünyamin Balcı vuruşunu yaptı, yakın direğe doğru gelen topu kaleci Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.

33'üncü dakikada Bünyamin Balcı’nın pasıyla topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci Ataberk ile karşı karşıya kalırken, yaptığı sert vuruşlu meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-2.

36'ncı dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Savunmanın hatası sonrası topla buluşan Adis Jahovic, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

42'nci dakikada Emirhan Aydoğan’ın kullandığı serbest vuruş sonrası savunmanın arkasına sarkan Aykut Akgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleciyi de geçerken, savunmada Edinaldo Gomes Pereira topu çizgiden çıkardı.

61'inci dakikada geliştirdiği atakta sol kanattan Çağatay Yılmaz’ın ortası sonrası Batuhan Kör kafa vuruşunu yaptı, ancak top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

Karşılaşma Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 21 Kerem Şen-Dk. 68 Ramazan Keskin), Batuhan Kör (Dk. 68 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman (Dk. 57 Çağatay Yılmaz)

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Sam (Dk. 86 Serdar Poyraz), Kudriashov (Dk. 46 Ersan Adem Gülüm), Jahovic, Omar Imeri (Dk. 86 Adem Metin Türk), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 46 Fredy)

Goller: Dk. 6 Hakan Özmert (Penaltıdan), Dk. 33 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 36 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 90 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 54 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)