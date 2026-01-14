İSTANBUL 8°C / 6°C
  • Kupada ilk galibiyetini hedefliyor! Fenerbahçe'nin rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı
Spor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Kupanın ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olan sarı lacivertli ekip, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Göktan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Oğuz, Talisca, Musaba, Kerem.

Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek

Popüler Haberler
