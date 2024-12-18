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Spor

Kupada İzmir derbisi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bir başka İzmir ekibi Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

18 Aralık 2024 Çarşamba 13:30 - Güncelleme:
Kupada İzmir derbisi
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda iki İzmir temsilcisi Göztepe ile Bucaspor 1928, yarın karşılaşacak.

Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Bucaspor 1928-Göztepe karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Süper Lig'de en son deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet, David Fofana, Ahmed Ildız ve David Tijanic, sakatlıkları nedeniyle Hatayspor karşısında forma giyememişti. İzmir temsilcisinde Taha Altıkardeş ile Juan Santos da Silva da Hatayspor maçında sakatlanmıştı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 de 16. haftanın ardından 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

İki ekip daha önce 2022-2023 sezonunda yine Türkiye Kupası'nda karşılaşmıştı. Rakibini 2-0 mağlup eden Göztepe, adını 5. tura yazdırmıştı.

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