21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
  Kupada Karadeniz derbisi! Trabzonspor Samsunspor deplasmanında
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.

AA21 Nisan 2026 Salı 12:12 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor, deplasman yenilmezliğini sürdürerek turu geçmek için mücadele edecek.

Ligde RAMS Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında yediği gol ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.

Bordo-mavili takım, 23 Nisan Perşembe günü Samsunspor karşısında dış sahadaki başarısını sürdürerek kupa yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

SON 9 DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, ligde Kocaelispor ve Gaziantep FK'yı 2-1, Samsunspor'u 3-0, Zecorner Kayserispor'u 3-1, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Hesap.com. Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor'u 6-1, RAMS Başakşehir'i ise 4-2 mağlup etti.

İÇ SAHADAN 1 PUAN DAHA FAZLA TOPLADI

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 33 puan elde etti.

Bordo-mavili takım, iç sahada ise 15 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 32 puan elde ederek dış sahadan 1 puan daha az topladı.

