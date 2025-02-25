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Spor

Kupada Karadeniz derbisi! Trabzonspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü ve son hafta maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

AA25 Şubat 2025 Salı 10:50 - Güncelleme:
Kupada Karadeniz derbisi! Trabzonspor'un konuğu Çaykur Rizespor
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

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