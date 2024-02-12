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Spor

Kupada kura heyecanı! Çeyrek final eşlemeleri bugün belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi bugün yapılacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri yapılacak kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

12 Şubat 2024 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Kupada kura heyecanı! Çeyrek final eşlemeleri bugün belli olacak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 12 Şubat Pazartesi (bugün) çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Seri başı takımlar;

Beşiktaş

Başakşehir

Fenerbahçe

Galatasaray

Seri başı olmayan takımlar;

Konyaspor

Ankaragücü

Trabzonspor

Fatih Karagümrük

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