Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kupada şampiyon Eczacıbaşı VitrA!

Voleybolda 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Voleybolda 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.
 
Karşılaşmaya iki takım da çok iyi başlarken, Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik molanın ardından toparlanan VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanarak, 1-0 öne geçti.
 
İkinci sete VakıfBank rakibine oranla daha iyi bir başlangıç yaptı. Eczacıbaşı VitrA rakibini yakalayarak teknik molaya 12-10 üstün girmeyi başardı. Üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazanarak 1-1 eşitliği sağladı.
 
İkinci setteki üstün oyununu 3. sette de sürdüren Eczacıbaşı VitrA, 7-3 öne geçti. Turuncu-beyazlılar teknik molaya da 12-10 üstün girdi. Eczacıbaşı VitrA, etkili oyununu setin sonuna kadar devam ettirdi. Seti 25-17 alan turuncu-beyazlılar setlerde 2-1 öne geçti.
 
VakıfBank 4. sete iyi başlarken 9-6 üstünlük yakaladı. Sarı-siyahlılar rakibi önünde iyi oyununu devam ettirdi ve teknik molaya 12-10 önde girmeyi başardı. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
 
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İlhami Şenyurt, Salim Bektaş
VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Robinson, Lonneke, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt, Rasic, Tuğba Şenoğlu)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Büşra Kılıçlı, Larson, Kim (Şebnem Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer)
Setler: 25-20, 22-25, 17-25, 19-25
Süre: 118 dakika (26, 36, 28, 28) 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Çingene Kızı´nın parçaları yurda dönüyor

´Çingene Kızı´nın parçaları yurda dönüyor

Askerlik şubesine sürpriz denetim

Askerlik şubesine sürpriz denetim

Kızı için bakın ne yaptı

Kızı için bakın ne yaptı

Limon suyunun yararları

Limon suyunun yararları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA