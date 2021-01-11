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Spor

Kupada son 16 turunun hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:44
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Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Şeker

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir: Turgut Doman

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Keleş

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

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