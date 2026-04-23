Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi. Fenerbahçe ve Galatasaray bu turda turnuvaya veda ederken, Beşiktaş ve Trabzonspor ise adını yarı finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmaların ardından yarı final eşleşmeleri ise belli oldu.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ve kalan maçların fikstürü...

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda Gençlerbirliği - Trabzonspor ve Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşması 12-13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş - Konyaspor mücadelesi ise Beşiktaş Park'ın UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle erken teslim edilecek olması sebebiyle 5-6-7 Mayıs tarihlerinden birine alınacak..

DEV FİNALİN TARİHİ

Kupada final mücadelesi 24 Mayıs tarihinde oynanacak.

TFF, final maçının oynanacağı şehri ve stadyumu takımların eşleşme durumuna ve taraftar kapasitesine göre daha sonra ilan edecek.