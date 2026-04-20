Kupada yarı final için sahada olacak! Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. İşte detaylar...

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

Kupada C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu ikinci sırada tamamladı.

Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederken diğer rakiplerini mağlup ederek 9 puan topladı.

2 EKSİK

Fenerbahçe'de yarın oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

KUPADA 3 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

2002-2003 sezonunda tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadelede Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti.

İki ekip 2015-2016 sezonunda ise kupa yarı finalinde eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda Fenerbahçe ilk müsabakayı deplasmanda 3-0, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

