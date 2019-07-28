BEŞİKTAŞ Tyler Boyd’tan sonra ikinci resmi transferini de dün gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar geçen sezonu Sivasspor’da kiralık olarak geçiren, Barcelona ile olan sözleşmesi de sona eren sağ bek Douglas’ı (Douglas Pereira dos Santos) resmen renklerine kattı. Önceki gece İstanbul’a gelen Brezilyalı yıldız dün Acıbadem’de sağlık kontrolünden geçirildi.

YILLIK 800 BİN EURO ALACAK

Kontroller sonucu sağlam çıkan 28 yaşındaki Douglas’la Futbol Direktörü Ali Naibi’nin de katıldığı törenle 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sambacı’ya yıllık 800 bin euro garanti para ödenecek. Böylece Douglas 3 yılda Beşiktaş’tan 2.4 milyon euro (15 milyon TL) kazanacak. Kartal transferi sitesinden “Önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas’a hoş geldin der başarılar dileriz” mesajıyla duyurdu.

COME TO BEŞİKTAŞ VİDEOSU

Beşiktaş, Douglas’ı transfer ettiğini Twitter hesabından da “Come to Beşiktaş” mesajı “O da artık Beşiktaşlı” videosuyla ilan etti. Douglas ise Siyah-Beyazlı formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu belirtip, “Ocak’ta Beşiktaş’a gelmek istemiştim. Kısmet bugüneymiş. Şampiyonluk için Beşiktaş’a geldim. Kadromuz çok kaliteli. Kupalar bizi bekliyor. Başarılı olmak için çok çalışacağım” diye konuştu.