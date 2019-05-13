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Kupaların efendisi

Cim-Bom’da 7 Süper Lig, 2 Türkiye, 2 Cumhurbaşkanlığı, 2 TFF Süper, 3 TSYD ve 1 de UEFA olmak üzere 17 kupa sevinci yaşayan Terim, kupada Akhisar’ı devirir ve Başakşehir’i de yenerse koleksiyona 2 kupa daha ekleyecek.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de son 2 haftaya Başakşehir’in önünde averajla lider giren Galatasaray’da gözler yarın Akhisar’la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline çevirildi. Cim-Bom, geçen sezon finalde kaybettiği rakibini Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki karşılaşmada geçmeyi başarırsa Teknik Direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında 18’inci kupasını kaldıracak.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK TERİM’İN

Fatih Terim, 4. dönemini geçirdiği Galatasaray’da daha önce 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupası, 3 TSYD Kupası ve 1 de UEFA Kupası olmak üzere 17 kupa kazanma başarısı gösterdi. Süper Lig’de 7 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını taşıyan Terim, Akhisar karşılaşmasının kazanılması durumunda Türkiye Kupası’na da damga vuracak.

KUPA SAYISINI 19’A ÇIKARTABİLİR

Türkiye Kupası’nda daha önce 1999 ve 2000’de iki kez mutlu sona ulaşan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kupayı alırsa Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman’ın rekorlarına ortak olacak. Terim, geçen sezon rekoru egale etme fırsatını kullanamıştı. Bu arada Fatih Terim, bu sezon hem kupa hem de lig şampiyonluğunu kazanırsa Galatasaray’daki kupa sayınını 19’a çıkartacak.

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