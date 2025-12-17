Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

RAMS Park'tasaat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.



Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor'un rakibi olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, bu sezon RAMS Başakşehir'e karşı son maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Galatasaray, 45+3. ve 61. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Karşılaşmada RAMS Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Özbek futbolcu Eldor Shomurodov kaydetti.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.

ORGANİZASYONDA GEÇEN SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI

Galatasaray, son Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla RAMS Başakşehir'in karşısına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Trabzonspor'u finalde 3-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, söz konusu maçla Türkiye Kupası'ndaki 5 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdi.

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 19 kez şampiyonluk yaşadı.

LEROY SANE, SON MAÇLARDA PARLIYOR

Galatasaray'ın Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, oynadığı son maçlardaki performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-kırmızılılarda son 4 karşılaşmasında 3 gol kaydeden Sane, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor'a birer gol kaydetti.

KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında son olarak Ajax'ı 3-0 yendikleri maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçında rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Galatasaray, söz konusu 7 maçta üçer galibiyet ile mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.