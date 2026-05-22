Suudi Arabistan'da şampiyon, Jorge Jesus yönetimindeki Al-Nassr oldu. Ligin son haftasında Damac FC'yi yenen Al-Nassr kupayı kazanırken, maç sonu teknik direktör Jorge Jesus takıma veda etti.

Portekizli teknik adam, "Al-Nassr'daki son maçımdı" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Öte yandan Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, gözler genel kurula çevrilmiş durumda. Sarı lacivertlilerde başkan adaylarının gündemindeki teknik direktörlerden birisinin de Jorge Jesus olduğu belirtiliyor.

HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Gün içerisinde ise açıklama yapan Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Jesus, "Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da da şampiyon oldum. Şu an için geriye sadece Türkiye'de şampiyonluğu kazanmak kaldı, ama Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Türkiye Kupası'nı kazandırdım" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adamın bu sözleri, yeniden Fenerbahçe ihtimalini güçlendiren açıklamalar olarak yorumlandı.