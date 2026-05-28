  • Kupayı kazandılar! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu
Kupayı kazandılar! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşandı. İngiliz ekibi Crystal Palace, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 00:02 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı Almanya'nın Leipzig şehrinde yaşandı. İngiliz ekibi Crystal Palace, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu.

Maçtaki tek golü, Crystal Palace'ın deneyimli santrforu Mateta, 51. dakikada kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarr'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Batalla'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Chavarria'nın ortasında Alemao'nun arka direkte ayak içiyle istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada İspanyol ekibi, etkili geldi. Sağ kanattan Ratiu'nun ortasında ceza sahasında sırtı dönük şekilde topla buluşan Garcia, pasını dışarıya çıkardı. Lopez'in kaleyi cepheden gören noktadan gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Crystal Palace, net gol şansından yararlanamadı. Wharton'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte uygun pozisyonda Mitchell'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

  • crystal palace
  • konferans ligi
  • rayo vallecano

