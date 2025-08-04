Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılacak olan Beşiktaş'ın ve Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak olan Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ...

Beşiktaş, St, Patricks'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar ilk maçı 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 28 Ağustos'ta evinde oynayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ...

Başakşehir, Viking'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Spartak Trnava - Univ Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Turuncu-lacivertliler ilk maçı 21 Ağustos'ta evinde, rövanşı ise 28 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.