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Spor

Kuralar çekildi! İşte Ümit Milli Takımı'nın rakipleri

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
Kuralar çekildi! İşte Ümit Milli Takımı'nın rakipleri
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UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine göre ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Elemelerde 6 grupta 6'şar, 3 grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup maçları, Mart 2025 ile Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

2027'in yaz aylarında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Arnavutluk ve Sırbistan, şampiyonaya doğrudan katılacak.

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