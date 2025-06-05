İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3224
  • EURO
    44,992
  • ALTIN
    4296.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kurban Bayramı için Dursun Özbek'ten kutlama mesajı
Spor

Kurban Bayramı için Dursun Özbek'ten kutlama mesajı

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Kurban Bayramı için Dursun Özbek'ten kutlama mesajı
ABONE OL

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, tarihi zaferlerle geçen bir sezonun hemen ardından hep birlikte bayram sevincini yaşamaya hazırlandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar sevgi, saygı, dayanışma gibi yüce duyguların en yoğun yaşandığı zamanlardır. Bayramın birleştirici gücünün ülkemize ve Türk sporuna hayır getirmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle beraber huzur ve sevgi dolu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.