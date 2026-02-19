Kurban Kurbanov: Galatatasaray'ı çok tebrik ediyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Kurban Kurbanov, Galatasaray'ı Juventus galibiyeti için tebrik etti.

Kurbanov, "Galatasaray'ı çok tebrik ediyorum. Çok keyif aldık. Maçta gerçek bir karakter gördük. İyi oyunla galibiyet çok iyi." ifadelerini kullandı.

Kurban Kurbanov açıklamasının devamında, "Başta Okan Hoca olmak üzere Galatasaray'ı ve bütün Galatasaraylıları tebrik ederim. Maçtan çok keyif aldık. Galibiyet önemli ama iyi oyun ve karakter göstererek kazanmak da çok önemli" dedi.