‘Kürsüler hadsizleşti!’

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu toplantısında kendisine yöneltilen eleştirileri karşılıksız bırakmayacak. Kulübün 114. kurulu yılı programı kapsamında Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret eden Cim-Bom’un Başkanı, eleştirilere cevap vermediğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

“Bu konuda hafta içinde düzenleyeceğim toplantıda basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen’in mezarı başında bu tür polemiklere fazla girmek istemiyorum. Hafta içi divan kurulunda yaşananlarla ilgili gerekli açıklamaları yapacağım.”

SEÇİM KARARI ALMAYACAK

Bu arada Başkan Cengiz’in, Divan Kurulu’nda muhalif üyelerin yoğun tepkisi ve çağrılarına rağmen seçime gitmeyi kesinlikle düşünmediği kaydedildi. Kurmaylarıyla bu konuda bir toplantı yapan Cengiz’in, “3 yıllık görev süremizi sonuna kadar tamamlayıp, Galatasaray’ı daha iyi yerlere getireceğiz” dediği öğrenildi.