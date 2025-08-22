İSTANBUL 34°C / 24°C
Spor

Kurt Zouma Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor

West Ham ve Chelsea geçmişine sahip Fransız savunma oyuncusu Kurt Zouma, Suudi Arabistan'dan sonra Avrupa'ya geri dönmeyi planlıyor.

HABER MERKEZİ22 Ağustos 2025 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Kurt Zouma Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor
West Ham'da üç yıl geçiren ve Fransa milli takımında 11 kez forma giyen Kurt Zouma, geçen yaz Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al-Orobah'a kiralık olarak transfer olmuştu. Bir sezon ve 20 maçın ardından Avrupa'ya dönme ihtimali ortaya çıktı.

Foot Mercato'ya göre, İtalyan kulüpleri Zouma'ya ciddi ilgi gösteriyor. Al-Orobah, kalıcı sözleşme teklif etmediği için Zouma serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Ayrıca bu sezon için İspanya, Meksika ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı belirtiliyor.

Saint-Étienne doğumlu Zouma, 2014-2021 yılları arasında Chelsea'de oynadı. West Ham öncesinde Stoke City ve Everton'da kiralık olarak forma giymişti.

