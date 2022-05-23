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Spor

Kurt Zouma mahkemeye çıkacak

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen ve kedisine zarar verdiği videosu ortaya çıkan Kurt Zouma, mahkeme karşısına çıkacak.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:31 - Güncelleme:
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Kedisine zarar verdiği videosu ortaya çıkan İngiltere Premier Lig ekibi West Ham Unitedlı futbolcu Kurt Zouma, mahkeme karşısına çıkacak.

İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, kedilerine tekme attığı videonun ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılan 27 yaşındaki stoperin, "Gereksiz yere acı çektirme, bakımını üstlendiği bir canlıyı sakatlıktan veya hastalıktan koruyamama." iddiasıyla mahkemeye çıkmasına karar verildi.

Zouma'nın duruşmasına, yarın Londra'daki Thames Sulh Ceza Mahkemesinde başlanacak. Videoyu çeken futbolcu kardeşi Yoan da hakim karşısına çıkacak.

Şubat ayında videoların sosyal medyada yayılmasının ardından Essex polisi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Zouma'ya, kulübü tarafından üst limit 250 bin sterlin para cezası verilmişti.

Olayın ardından Kurt Zouma hakkında suçlamalarda bulunan Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ise zarar gören kedileri Fransız futbolcunun elinden almış ve bakımlarını üstlenmişti.

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