4 Eylül 2025 Perşembe
Spor

Kurt Zouma'nın yeni adresi belli oldu

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fransız stoper Kurt Zouma, kariyerine Romanya'da devam etme kararı aldı. Deneyimli savunmacı, CFR Cluj ile resmi sözleşmeye imza attı.

4 Eylül 2025 Perşembe 18:19
Kurt Zouma'nın yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fransız stoper Kurt Zouma, kariyerine Romanya'da devam etme kararı aldı.

Deneyimli savunmacı, CFR Cluj ile resmi sözleşmeye imza attı.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Futbol hayatına Fransa'da St. Etienne altyapısında başlayan Zouma, kısa sürede dikkat çekerek 2014'te Chelsea'ye transfer oldu. Londra ekibiyle Premier Lig şampiyonluğu da yaşayan Fransız futbolcu, kariyerinde birçok kiralık dönem geçirdi.

Sırasıyla Stoke City, Everton, West Ham United ve Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah formalarını giyen Zouma, son olarak West Ham kadrosundaydı.

65 MİLYON EURO TRANSFER BEDELİ

Kariyeri boyunca toplam 65.3 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Zouma, Premier Lig'de uzun yıllar forma giydikten sonra artık Romanya'da boy gösterecek.

Chelsea, Everton, West Ham, Stoke City ve Al-Orobah gibi kulüplerin formasını terleten deneyimli savunmacı, güçlü fiziği ve tecrübesiyle Cluj savunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

