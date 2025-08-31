Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu 4. gün final etabı Samsun'da tamamlandı

27 Ağustos'ta Samsun İlkadım'dan start alan ve şehrin bütün ilçelerinden geçen tur, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, bağımsızlık mücadelemizin ilk adımlarının atıldığı Samsun'da son buldu. Samsun'un doğal güzellikleri, yeşili ve deniziyle bütünleşen parkurda sporculara halk büyük ilgi gösterdi. Yol boyunca vatandaşlar sporcuları alkışlarla karşıladı, ilçeler tur boyunca adeta şenlik havasına büründü.

ÇOCUKLARA BİSİKLET SEVGİSİ AŞILANDI

Valilik ve sponsorlar tarafından hediye edilen 55 bisiklet, çocuklara bisiklet sporunu sevdirmek amacıyla dağıtıldı. Ayrıca final günü düzenlenen ve yüzlerce minik sporcunun katıldığı çocuk yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların heyecanı, Zafer Bayramı coşkusu ile birleşti.

4. GÜN ETABI: ALAÇAM'DAN İLKADIM'A

Final günü öğleden sonra saat 15.00'te Alaçam'dan start alan 4. etap, yoğun katılım ve büyük coşkuyla başladı. Start noktasında yapılan konuşmalarda Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşcı ve ALDEF Genel Başkanı Mustafa Elibol teşrif etti.

Samsun'un sahil şeridi boyunca ilerleyen sporcular, Karadeniz'in engin mavisi ile kentin tarihi dokusunu bir araya getiren eşsiz manzaralar eşliğinde pedal çevirerek İlkadım'aulaştılar. Bitiş alanında ise ellerinde bayraklarla sporcuları bekleyen kalabalık, sporcuları yoğun bir coşku ve alkışlarla karşıladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın heyecanı, bisiklet yarışının finaliyle birleşerek alanda bayram havası estirdi. Sporcuların zaferle bütünleşen bu anlamlı günde karşılanması hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

PROTOKOL VE HALK YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Final etabının bitiş noktası olan İlkadım Kurtuluş Yolu İskelesi'nde düzenlenen törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AKP Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşcı, AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve çok sayıda davetli katıldı. Halkın da yoğun katılımıyla tarihi iskelede coşkulu bir final yaşandı. 4. Etapta Bike Aşd sporcusu Milkiyas Maekele birinci, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ramazan Yılmaz ikinci olurken, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mustafa Tarakcı üçüncü oldu. Büyük çekişmeye sahne olan Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Genel Klasmanda Terengganu Cycling Team spocusu Mathias Bregnhoj birinci, Kinan Racing Team sporcusu Rein Taaramae ikinci, Terengganu CyclingTeam sporcusu Stefan De Bod üçüncü oldu. Sporcuların ödüllerini Samsun Valisi Orhan Tavlı, AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AKP Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı takdim etti.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Kupası, Bandırma Vapuru'nun yer aldığı, altında İstiklal Madalyası motifinin işlendiği ve tur güzergâhındaki ilçelerin isimlerinin yazıldığı tasarımıyla büyük ilgi gördü. Kupada ayrıca Onur Anıtı'nın motifine de yer verilerek özel bir anlam kazandırıldı.