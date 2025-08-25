Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başlıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı Milli Mücadele'nin izini takip eden 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu (Tour of Route Salvation), bu yıl 27–30 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Samsun'un 17 ilçesini kapsayan yaklaşık 600 km'lik parkurda koşulacak. Altı kıtadan 17 takım ve 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek organizasyon, 4 gün boyunca kentin kıyıları, ovaları ve tarihi duraklarında pedallarla canlanacak. Yarış, UCI yol bisikleti takviminde 2.2 sınıfı etaplı yarış statüsünde yer alıyor.

BU YIL NEDEN SAMSUN?

Yarış Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı şehir olan Samsun'da start alıyor ve 4 gün boyunca kentin doğal, kültürel ve tarihî güzergâhlarında ilerliyor. Şehrin yakın zamanda İstiklal Madalyası ile onurlandırılması (TBMM'de 7 Ağustos 2025'te düzenlenen tören) bu yılki organizasyona ayrı bir anlam katıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VURGUSU

Yarışın finali 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelen günde gerçekleştirilecek törenle taçlanacak. Böylece sporun birleştirici gücü, ulusal hafızadaki en güçlü zaferlerden birinin yıldönümüyle buluşacak.

NEDEN ÖNEMLİ?

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, yalnızca bir spor mücadelesi değil; Milli Mücadele ruhunu bugünün gençlerine ve dünyadan gelen sporculara bisiklet sporu aracılığıyla aktarılan bir değer yolculuğu. 2023'te Samsun'dan başlayıp Ankara'da sonlanan rota, tarihî hattın sporla yeniden yorumlanmasının güçlü sembollerinden biri hâline geldi; organizasyon her yıl kapsamını ve etkisini büyütüyor.

SAMSUN'UN TANITIMI VE TURİZMİNE KATKISI

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, rotası boyunca Samsun'un doğasını, kültürünü ve sahil turizmini dünyanın dört bir yanından gelen sporcular ve izleyicilerle buluşturuyor. Kent, 16 "Mavi Bayraklı" plajıyla Karadeniz'in öne çıkan sahil destinasyonlarından biri konumuna yükselmiş durumda; plajların 14'ü Atakum'da, 2'si Terme'dedir.

Ayrıca rota çevresindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Mirası geçici listesindedir.

Bafra, 19 Mayıs, Alaçam üçgenindeki bu benzersiz sulak alan, doğa ve kuş gözlem turizmi için büyük potansiyel taşımaktadır. Yarışın Tütün İskelesi (İlkadım) gibi simgesel noktalardan start /finish alması, kentin tarihî mirasını görünür kılarak ziyaretçi akışını ve destinasyon bilinirliğini artırması beklenmektedir.

NEDEN #DUMANSIZHAYAT...?

Bu yılın mottosu #dumansızhayat. Tur, sadece etkinlik değil sağlıklı yaşam kültürü için de güçlü bir çağrı yapıyor: bisikleti günlük hayata katmak, gençleri ve aileleri tütünsüz bir gelecek hedefi etrafında birleştirmek. Yarış bölgelerinde yer alacak bilgilendirme ve etkinlik alanlarıyla bu mesaj, rota boyunca topluma taşınacak.

ÇOCUKLAR İÇİN: "3. KURTULUŞ YOLU ÇOCUK BİSİKLET TURU"

5–8 ve 9–12 yaş gruplarına açık 1 km'lik sembolik parkurla minikler, büyük turun heyecanını güvenli bir deneyimle paylaşacak. Alanda gün boyu müzik, gösteri grupları ve eğitici atölyeler yer alacak. 2023-2024 yıllarında çocuk etabında yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikler düzenlendi.

ULUSLARARASI KONUMLANDIRMA

Tour of Route Salvation, UCI takviminde 2.2 statüsüyle, Avrupa başta olmak üzere dünya bisiklet ekosisteminde kıta turları seviyesinde konumlanıyor. Bu sınıf; kıta takımları, millî ve bölgesel/kulüp takımları için önemli bir vitrin sunarak genç yeteneklerin üst kategorilere geçişinde stratejik rol oynuyor. Yarışın UCI ve Avrupa takvimlerindeki yeri, Samsun'u bölgenin yükselen bisiklet destinasyonlarından biri hâline getiriyor.

"Kurtuluş Yolu, yalnızca bir rota değil; bir hatırlayış ve yeniden doğuş çağrısı. Sporun birleştirici gücüyle, dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla bu ruhu birlikte yaşatacağız."

ORGANİZASYON VE PAYDAŞLAR

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğiyle düzenlenen tur, yerel yönetimler, kurumlar ve gönüllülerin desteğiyle hayata geçiriliyor. Yarışın resmi çevrimiçi duyuru ve geri sayım sayfaları aktif olup, program ve lojistik duyurular düzenli olarak güncellenmektedir. kurtulusyolubisikletturu.com

GÜZERGÂH VE ETAPLAR (27–30 AĞUSTOS 2025)

Etaplar;

1. GÜN 27 AĞUSTOS 141 ,8 KM

Start: Saat:14.00 İlkadım/Tütün iskelesi-Canik-Tekkeköy-Çarşamba-Terme-Salıpazarı-

Finis Çarşamba Adapark

2.GÜN 28 AĞUSTOS 131,8

Start: Saat:14.30 Ladik (Ambarköy) –Havza-

Finis/Vezirköprü

3.GÜN 29 AĞUSTOS 147,5

Start: Saat:14.00 Asarcık Meydan -Kavak-İlkadım-Atakum -19 Mayıs -Bafra-Alaçam-

Finis Yakakent

4.GÜN 30 AĞUSTOS 142,8 KM

Start; Saat:15.00 Alaçam Meydan -Bafra-19 Mayıs-Atakum-İlkadım/

Finis; Tütün İskelesi

Saat ;18.30 Ödül Töreni/Tütün iskelesi