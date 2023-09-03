Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu sona erdi

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, genel klasmanda birinciliği, Spor Toto Bisiklet Takımı'ndan Serdar Anıl Depe kazandı.
TürkMedya medya sponsorluğunda, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğiyle düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sona erdi.
"Nal seslerinden pedal seslerine" sloganıyla Samsun Tütün İskelesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan tura katılan 11 takımdan 100 bisikletçi, 600 kilometre pedal çevirdi.
Turun 4'üncü etabında 158 kilometrelik Çankırı-Kahramankazan arasındaki mesafeyi tamamlayan sporcular, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.
Genel klasmanda birinciliği, Spor Toto Bisiklet Takımı'ndan Serdar Anıl Depe kazandı. İkinciliği Kaan Soylu Özkalbim, üçüncülüğü ise Muhammet Erkan elde etti.
Kaan Soylu Özkalbim beyaz, Ahmet Örken yeşil, Serdar Anıl Depe sarı, Emir Uzun da kırmızı mayonun sahibi oldu.
Sporcular ödüllerini, Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde Milli Egemenlik Alanı'nda organize edilen törenle aldı.