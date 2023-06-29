İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2023 Perşembe / 11 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0498
  • EURO
    28,3491
  • ALTIN
    1588.21
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kuşadasıspor, teknik direktör Fatih Çardak ile anlaştı
Spor

Kuşadasıspor, teknik direktör Fatih Çardak ile anlaştı

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Kuşadasıspor'da teknik direktörlüğe Fatih Çardak getirildi.

IHA29 Haziran 2023 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Kuşadasıspor, teknik direktör Fatih Çardak ile anlaştı
ABONE OL

TFF 3. Lig 3. Grupta yeni sezona başlayacak olan Kuşadasıspor'da teknik direktörlüğe Fatih Çardak getirildi. Başarılı teknik patronun imzası sonrası kentte heyecan başladı.

Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen fakat sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan Kuşadasıspor, ligi 6'ıncı sırada bitirerek Play-Off oynamaya hak kazanmıştı. Orduspor A.Ş., takımına deplasmanda 3-2 yenilen siyah beyazlılar 2'inci lig umutlarını bir sonraki sezona saklamıştı. Sezona hızlı giriş yapan güvercinler, başarılı teknik patron Fatih Çardak ile anlaştı. 38 yaşındaki genç ve yetenekli teknik patron, rotasını şampiyonluk olarak direkt 2'inci lige çıkmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon Bergama Belediyespor ve Çankaya FK'yı çalıştıran Çardak, 13 sene profesyonel liglerde yardımcı antrenör olarak çalışmış ve birçok takımda şampiyonluk yaşamıştı. Genç patronun yardımcı antrenörlüğünü ise Mustafa Sevgi yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.