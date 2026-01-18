İSTANBUL 4°C / 1°C
  • Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, set vermeden galip
Spor

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, set vermeden galip

Efeler Ligi'nin 15. Haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi.

AA18 Ocak 2026 Pazar 15:14 - Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. Haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Ramazan Demiröz, Tolgacan Dinçer

Rams Global Cizre Belediyespor: Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik, Ozan Ataseven (Emre Çevik, Burak Ebren)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Ali Eren Öztürk, Umut Durur)

Setler: 19-25, 19-25, 18-25

Süre: 62 dakika (21, 21,20)

  • Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor
  • Rams Global Cizre Belediyespor
  • Efeler Ligi

