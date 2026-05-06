Kütahyaspor'da İlker Avcıbay dönemi sona erdi

Göreve başladığı ilk günden itibaren büyük bir hedefle yola çıktıklarını belirten Avcıbay, "Kurulan hayalin, verilen mücadele ve inançla birleşerek 24 yıl sonra gelen şampiyonlukla taçlanması benim için büyük bir şeref ve gurur oldu" ifadelerini kullandı.

Kütahya'dan sadece bir teknik direktör olarak değil, kalbini bu şehirde bırakan bir Kütahyalı olarak ayrıldığını vurgulayan Avcıbay, şampiyonluk sürecinde yaşanan anların ve tribün coşkusunun hayatının en unutulmaz hatıraları arasında yer alacağını belirtti.

Taraftarlardan helallik isteyen deneyimli teknik adam, "Kalbim her zaman sizinle olacak. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Avcıbay, Kütahyaspor'a bundan sonraki süreçte başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.