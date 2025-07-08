Kütahyaspor'dan transfer hamlesi

Son sekiz yılda yedi şampiyonluk yaşayan ve üst üste altı sezon 3. Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan başarılı kanat oyuncusu Ahmet Teker, artık Kütahyaspor forması giyecek. Deneyimli futbolcunun katılımıyla kadrosunu güçlendiren mavi-lacivertli ekip, yeni sezonda taraftarına şampiyonluk heyecanı yaşatmak istiyor.

Kütahyaspor'un bir diğer transferi ise 2001 doğumlu kaleci Ahmet Çolak oldu. Konyaspor altyapısından yetişen genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon aynı ligde mücadele ettiği Silifke Belediyespor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti.

Kütahyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada her iki oyuncuya da "hoş geldin" denilirken, transferlerin kulübe ve futbolculara hayırlı olması temenni edildi.