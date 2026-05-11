2025-2026 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın kutlama programı netleşti. Sarı-Kırmızılılar, 26. şampiyonluk şölenini 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planlıyor. Kutlamalar saat 18.00'de başlayacak. Klasikleştiği üzere Galatasaray Lisesi'nde toplanacak olan kafile, üstü açık otobüsle Rams Park'a geçecek. Bu sezonki organizasyonda sanatçı konserleri yerine DJ performansları tercih edilecek. Havai fişek ve drone şovlarıyla kutlama heyecanı zirveye taşınacak.

Etkinlik biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, her sezon olduğu gibi kendi seçtikleri özel şarkılar eşliğinde sahaya davet edilecek. Bu konudaki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Milli takımda görev yapacak oyuncular dün itibariyle tatile çıktı. Şampiyonluğu garantileyen Sarı-Kırmızlılar'ın, ligdeki Kasımpaşa mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı gelen bilgiler arasında. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un forma şansı bulamayan genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.