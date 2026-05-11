İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3888
  • EURO
    53,4409
  • ALTIN
    6824.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kutlama programı netleşti! Galatasaray'da şölen 13 Mayıs'ta
Spor

Kutlama programı netleşti! Galatasaray'da şölen 13 Mayıs'ta

Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın kutlama programı netleşti. Sarı kırmızılı ekip, Galatasaray Lisesi'nden geleneksel üstü açık otobüsle stadyuma hareket edilecek. Kutlamalarda DJ performansları, havai fişekler ve drone gösterileri olacak. İşte detaylar...

AKŞAM11 Mayıs 2026 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Kutlama programı netleşti! Galatasaray'da şölen 13 Mayıs'ta
ABONE OL

2025-2026 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın kutlama programı netleşti. Sarı-Kırmızılılar, 26. şampiyonluk şölenini 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planlıyor. Kutlamalar saat 18.00'de başlayacak. Klasikleştiği üzere Galatasaray Lisesi'nde toplanacak olan kafile, üstü açık otobüsle Rams Park'a geçecek. Bu sezonki organizasyonda sanatçı konserleri yerine DJ performansları tercih edilecek. Havai fişek ve drone şovlarıyla kutlama heyecanı zirveye taşınacak.

Etkinlik biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, her sezon olduğu gibi kendi seçtikleri özel şarkılar eşliğinde sahaya davet edilecek. Bu konudaki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Milli takımda görev yapacak oyuncular dün itibariyle tatile çıktı. Şampiyonluğu garantileyen Sarı-Kırmızlılar'ın, ligdeki Kasımpaşa mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı gelen bilgiler arasında. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un forma şansı bulamayan genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.