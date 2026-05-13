  • Kutlamalarda Filistin bayrağı açtı! Lamine Yamal İsrail'in hedefi oldu
Spor

Kutlamalarda Filistin bayrağı açtı! Lamine Yamal İsrail'in hedefi oldu

Barcelona'nın önceki gece yaşadığı şampiyonluk coşkusunda Filistin Bayrağı taşıyan Lamine Yamal soykırımcı Yahudileri çileden çıkardı. Başarılı oyuncunun bu hamlesinin ardından İsraillilerin hakaretlerinin hedefi oldu. İşte detaylar...

13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:28
Lamine Yamal, Barcelona'nın önceki gece yaşadığı şampiyonluk coşkusunda Filistin Bayrağı'nı dalgalandırarak dünyaya 'Özgür Filistin' mesajı verdi. Bu hareketi, soykırımcı Yahudileri çileden çıkardı. Siyonistler ve bazı İsrail basını ona nefret dolu söylemlerle saldırdı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, "Birinin futbolcu Yamal'a, asla var olmamış ve arkasında kan nehirleri, terör ve Yahudi katliamı olan bir varlığın bayrağını salladığını açıklaması gerekiyor. Terör bayrağıyla özdeşleşmeyi seçen herkes, İsraillilerin ondan nefret etmesine şaşırmamalıdır" paylaşımı yaptı.

YETENEKLİ AMA BEYNİ YOK!

Gazeteci Zvi Yehezkeli, "O Müslüman bir babanın oğlu. İsrailli hayranlarının dikkatine" sözleriyle Yamal'ı hedef göstermeye çalıştı. Siyonist aktivist Yosef Haddad ise, "Lamin Yamal, kafanızda beyin yoksa bacaklarınızda ne kadar yetenek olursa olsun hiçbir şeyin önemi olmadığını kanıtlıyor! Kullanışlı bir aptal!" diye hakaret yağdırdı.

FİLİSTİN'DEN TEŞEKKÜR

Filistin'in Birleşmiş Milletler nezdindeki resmi twitter hesabı, 'State of Palestine' de Yamal'ın bayraklı fotoğrafını paylaşarak bayrak ve 3 renkli kalp emojileri paylaştı. Hesaba gelen yüzlerce yorumda Yamal'ın hareketini destekleyen ve teşekkür eden mesajlar bırakıldı. Arap dünyasından da pek çok yazar ve entelektüel, Yamal'a destek verdi. İspanyol basını da Yamal'ı destekledi.

