Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kuzey Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham Hotspur'u 4-2 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal sahasında Tottenham Hotspur'u 4-2 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Birinci Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 14. haftasında oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham Hotspur'u 4-2 mağlup etti.
 
Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.
 
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in forma giymediği maçta Arsenal, 10. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
 
Tottenham, 30. dakikada Eric Dier ve 34. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
 
İkinci devrede etkili performans sergileyen Arsenal, 56. dakikada Aubameyang, 74. dakikada Alexandre Lacazette, 77. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
 
Konuk takımda Jan Vertonghen, 85. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
 
Bu sonuçla 30 puana ulaşan Arsenal, Tottenham'ın averajla önünde 4. sıraya yükseldi.
 
Öte yandan günün diğer maçında Chelsea, ligin son sırasındaki Fulham'ı ağırladı. Rakibini 4. dakikada Pedro ve 82. dakikada Ruben Loftus-Cheek'in golleriyle 2-0 yenen Chelsea, 31 puanla 3. sırada yer aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

Ekuban'ın gözyaşları maça damga vurdu!

Ekuban'ın gözyaşları maça damga vurdu!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA