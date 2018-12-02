Kuzey Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham Hotspur'u 4-2 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal sahasında Tottenham Hotspur'u 4-2 yendi.
İngiltere Birinci Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 14. haftasında oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham Hotspur'u 4-2 mağlup etti.
Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in forma giymediği maçta Arsenal, 10. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Tottenham, 30. dakikada Eric Dier ve 34. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci devrede etkili performans sergileyen Arsenal, 56. dakikada Aubameyang, 74. dakikada Alexandre Lacazette, 77. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Konuk takımda Jan Vertonghen, 85. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla 30 puana ulaşan Arsenal, Tottenham'ın averajla önünde 4. sıraya yükseldi.
Öte yandan günün diğer maçında Chelsea, ligin son sırasındaki Fulham'ı ağırladı. Rakibini 4. dakikada Pedro ve 82. dakikada Ruben Loftus-Cheek'in golleriyle 2-0 yenen Chelsea, 31 puanla 3. sırada yer aldı.
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