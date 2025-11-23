İSTANBUL 18°C / 9°C
Kuzey Londra derbisinde Eze şov! Arsenal liderliğini 4 golle pekiştirdi

Arsenal, Premier Lig'in 12. haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ağırladı. Mikel Arteta'nın öğrencileri Eberechi Eze'nin 3 golle yıldızlaştığı maçı 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

23 Kasım 2025 Pazar 21:29
Kuzey Londra derbisinde Eze şov! Arsenal liderliğini 4 golle pekiştirdi
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Kuzey Londra derbisini ev sahibi Arsenal 4-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Leandro Trossard, 41, 46 ve 76. dakikalarda Eberechi Eze kaydetti.

Tottenham'ın tek golü 55. dakikada Richarlison'dan geldi.

ARSENAL'DEN 36 YIL SONRA TARİHİ SERİ

Ezeli rekabette Tottenham'a karşı 36 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanan Arsenal, puanını 29'a çıkardı ve en yakın takipçisi Chelsea ile farkı 6'ya çıkardı.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Tottenham ise 18 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA DEV MAÇ!

Arsenal, gelecek hafta Chelsea deplasmanına gidecek. Tottenham ise Fulham'ı ağırlayacak.

