Spor

Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal

Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 4-1 mağlup etti. Igor Tudor yönetimindeki Tottenham ise ligdeki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

22 Şubat 2026 Pazar 22:21
Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham'a konuk oldu. Arsenal, Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Arsenal, Eberechi Eze'nin 32. dakikadaki golüyle Tottenham deplasmanında 1-0 öne geçti. Tottenham, bu gole hemen cevap verdi ve Kolo Muani 34. dakikada durumu 1-1'e getirdi.

Tottenham ile Arsenal arasındaki derbinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Arsenal, 47. dakikada Viktor Gyökeres ve 61. dakikada Eberechi Eze'nin golleriyle durumu 3-1'e getirdi.

Konuk ekip Arsenal, Gyökeres ile 90+4. dakikada bir gol daha buldu ve maçı da 4-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'de bu sezon Premier Lig'de 6 kez ağları havalandıran Eze, bu gollerin 5 tanesini Tottenham'a karşı attı.

Arsenal, bu galibiyetle birlikte ligde iki beraberlik sonrası kazandı. Tottenham, yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta kaybetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 61 puana ulaştı. Tottenham, 29 puanda kaldı.

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Tottenham, Fulham deplasmanına gidecek.

