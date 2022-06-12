Kuzey Makedonya evinde Cebelitarık'ı 4 golle devirdi

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Blagoja Milevski'nin çalıştırdığı Kuzey Makedonya Milli Takımı ile Julio Ribas'ın yönetimindeki Cebelitarık Milli Takımı karşı karşıya geldi.

Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleyi Kuzey Makedonya 4-0 kazanırken, ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Enis Bardhi, 14 ve 16'da Bojan Miovski ve 31. dakikada Darko Churlinov kaydetti. Kuzey Makedonya'da forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas karşılaşmanın 80. dakikasında oyundan alındı.

Bu sonuçla beraber puanını 7'ye yükselten Kuzey Makedonya grupta 2. sıradaki yerini korurken, 1 puanda kalan Cebelitarık son sıradan kurtulamadı.

Eylül ayındaki grubun diğer maç haftasında Kuzey Makedonya deplasmanda Gürcistan ile karşılaşırken, Cebelitarık da deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.