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Spor

Kuzey Makedonya ile Belçika puanları paylaştı

2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Belçika, Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 00:35 - Güncelleme:
Kuzey Makedonya ile Belçika puanları paylaştı
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2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Belçika, Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.

Belçika, 28. dakikada Maxim De Cuyper ile öne geçti. Kuzey Makedonya'ya eşitliği getiren golü 86. dakikada Ezgjan Alioski attı.

Bu sonucun ardından gruptaki üçüncü maçına çıkan Kuzey Makedonya, puanını 5 yaptı. Belçika ise grupta oynadığı ilk maçta 1 puan aldı.

Kuzey Makedonya, gruptaki bir sonraki maçında Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ise sahasında Galler'i konuk edecek.

  • 2026 Dünya Kupası
  • Belçika
  • Kuzey Makedonya

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