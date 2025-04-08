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Spor

Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA8 Nisan 2025 Salı 22:17 - Güncelleme:
Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Rakibini ilk maçta da 3-0 mağlup eden Kuzeyboru, seriyi 2-0 kazanarak sezonu 7. sırada tamamladı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Kadir Girente, Halid Cerit

Kuzeyboru: Nasya, Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Peralta, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Liray Akpınar, Güldeniz Önal)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Fatma Şekerci, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, İrem Nur Özsoy, Johnson, Seher Aksoy, Stojiljkovic, Defne Basyolcu)

Setler: 25-12, 25-12, 25-15

Süre: 82 dakika

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