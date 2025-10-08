Kuzeyboru, Beşiktaş'ı mağlup etti

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı konuk etti.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Kuzeyboru 3-1 kazandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Melike Erol Özkan
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Czyrnianska)
Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Karagöl (Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Başcan, Buse Sonsırma Kayacan, Kullerkann)
Setler: 24-26, 25-19, 25-20, 25-16
Süre: 131 dakika