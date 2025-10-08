İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7143
  • EURO
    48,8048
  • ALTIN
    5343.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kuzeyboru, Beşiktaş'ı mağlup etti

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı konuk etti. Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Kuzeyboru 3-1 kazandı.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 00:36 - Güncelleme:
Kuzeyboru, Beşiktaş'ı mağlup etti
ABONE OL

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı konuk etti.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Kuzeyboru 3-1 kazandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Melike Erol Özkan

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Czyrnianska)

Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Karagöl (Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Başcan, Buse Sonsırma Kayacan, Kullerkann)

Setler: 24-26, 25-19, 25-20, 25-16

Süre: 131 dakika

  • Voleybol
  • Kuzeyboru Beşiktaş
  • Kuzeyboru
  • AXA Sigorta Kupa

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.