Kuzeyboru, Buse Kayacan Sonsırma'yı kadrosuna kattı

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Buse Kayacan Sonsırma ile sözleşme imzaladı.
Kuzeyboru kulübünün açıklamasında, libero Buse Kayacan Sonsırma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Sonsırma'yı Kuzeyboru ailesinde görmekten büyük mutluluk duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Sonsırma'ya hoş geldin diyor ve birlikte nice başarılara imza atacağımız bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sonsırma, son olarak Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda forma giydi.