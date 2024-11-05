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Spor

Kuzeyboru evinde galip

Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibini konuk eden Kuzeyboru, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA5 Kasım 2024 Salı 23:06 - Güncelleme:
Kuzeyboru evinde galip
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Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibini, 3-1 yendi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 12 Kasım'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanacak.

Salon: Aksaray

Hakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Büşra Güneş, Buket Gülübay)

Dinamo Zagreb: Nincevic Jelena, Beçiç Luna, Trcol Viktoria Ana, Babic Lucia, Mlinar Maşa, Kruhonja Klara (Stosiç Carla, Sesar Lana)

Setler: 25-15, 27-29, 25-12, 25-16

Süre: 93 dakika (20, 31, 20, 22)

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