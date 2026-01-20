İSTANBUL 6°C / 1°C
  • Kuzeyboru, Göztepe deplasmanında set vermeden kazandı
Spor

Kuzeyboru, Göztepe deplasmanında set vermeden kazandı

Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Konuk ekip, 79 dakika süren mücadelede rakibine set şansı tanımadı.

20 Ocak 2026 Salı 21:51
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak

Göztepe: Atkinson, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Haneline, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Scuka, Ceren Kapucu)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Smarzek, Dicle Nur Babat, Lozo, Ergül Avcı (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Nil Su Şen, Ergül Avcı)

Setler: 20-25, 21-25, 21-25

Süre: 79 dakika

  • Kuzeyboru
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Göztepe mağlup

