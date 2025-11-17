İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3122
  • EURO
    49,0945
  • ALTIN
    5520.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kuzeyboru, İlbank'ı 3-1'le geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Kuzeyboru, İlbank'ı 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 22:19 - Güncelleme:
Kuzeyboru, İlbank'ı 3-1'le geçti
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. haftanın son maçında Kuzeyboru, konuk ettiği İlbank'ı 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Lozo, Nilsu Şen, Ege Melisa Bükmen)

İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Merve Tanyel, Hilal Kocakara, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Elif Su Yavuz)

Setler: 25-19, 14-25, 25-18, 25-22

Süre: 116 dakika (29, 25, 28, 34)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Kuzeyboru İlbank
  • Galibiyet

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.