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Spor

Kuzeyboru karar setinde kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

AA5 Ocak 2025 Pazar 18:00 - Güncelleme:
Kuzeyboru karar setinde kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.

Mimar Sinan Salonu'ndaki mücadeleyi Kuzeyboru 3-2'lik skorla kazandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Selçuk Görmen, Sevilay Gezer Boyacı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Leyva, Rasinska, Stojiljkovic, Buse Özden, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy, Johnson)

Kuzeyboru: Nasya, Gamze Kılıç, Lazareva, Ayşe Çürük, Kurilo, Janset Cemre Erkul ( Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)

Setler: 18-25, 25-22, 25-16, 21-25, 14-16

Süre: 136 dakika (23, 30, 26, 33, 24)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Kuzeyboru
  • aydın büyükşehir

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