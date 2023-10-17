Kuzeyboru kendi sahasında kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Türk Hava Yollarını 3-1 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Merve Atlıer, Wilhite, Begic, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Beyazıt, İrem Çor, Yaren Işık)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç)
Setler: 25-21, 24-26, 25-21, 25-14
Süre: 115 dakika (30, 32, 30, 23)