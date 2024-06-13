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Spor

Kvaratskhelia: En önemli maçımız Türkiye ile olacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye ile karşılaşacakları F Grubu ilk maçı sırasında ülkece bir bütün olacaklarını belirten Gürcistan'ın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, galip gelerek turnuvaya iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
Kvaratskhelia: En önemli maçımız Türkiye ile olacak
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İtalya ekibi Napoli'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kvaratskhelia, UEFA'nın internet sitesine verdiği röportajda, Gürcistan Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'na dair açıklamada bulundu.

Şampiyonada yer almalarının her Gürcü vatandaşının hayali olduğunu ve bunu başardıkları için memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kvaratskhelia, "Buraya sadece katılmak için gelmedik; EURO 2024'e damgamızı vurarak tarihe yeni bir sayfa eklemek istiyoruz. Tamamen turnuvaya odaklanmış durumdayız. Gürcistan'da herkes ilk maçımızı bekliyor. Duygu yüklüyüz. En önemli maç olarak gördüğümüz Türkiye karşılaşmasına elimizden geldiğince hazırlanıyoruz. Çünkü başladığımız ruh haliyle yola devam edeceğiz. 18 Haziran'da Gürcistan'ı bir bütün olarak göreceğiz ve kazanmaya çalışacağız. Umarım müsabaka lehimize sonuçlanır ve hedefimize ulaşırız. Her takım gibi ilk hedefimiz grup aşamasını geçmek ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"HERKESLE SAVAŞABİLECEK BÜYÜK BİR TAKIM HALİNE GELDİK"

Takım kimyasının üst düzeyde olduğunu ifade eden Kvaratskhelia, "Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan bir kadroya sahibiz. Herkesle savaşabilecek büyük bir takım haline geldik. Guram Kashia, gerçek bir kaptan. Bize liderlik ediyor ve gerçek bir kaptanın saha içi ve dışında yapması gereken her şeyi yapıyor. Genç oyuncuları her gün sıkı çalışmaları konusunda uyarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

EURO 2024'te oynamanın kendisi için büyük mutluluk olacağını aktaran Kvaratskhelia, "Takımdaki rolüm gereği çok büyük bir sorumluluğum var ve çalışmalarım takdir edildiğinde minnettar oluyorum. Ülkenin en iyi oyuncusu olabilecek pek çok Gürcü futbolcu var ama biz bir takım olmaya çalışıyoruz ve bireysel başarı şu anda bizim için daha az önemli. Turnuvada hayatımızın kalanında unutamayacağımız anlar ve duygular yaşayacağız." diye konuştu.

Türkiye ile Gürcistan, F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü (TSİ) 18.00'de Almanya'nın Dortmund kentindeki BVB Stadı'nda karşılaşacak.

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