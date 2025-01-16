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Spor

Kvaratskhelia, Napoli'ye veda etti

Napoli forması giyen Khvicha Kvaratskhelia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İtalyan ekibine veda etti. Kvaratskhelia'nın yeni adresinin PSG olması bekleniyor.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
Kvaratskhelia, Napoli'ye veda etti
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Napoli forması giyen Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gürcü futbolcu, bu videoda, "Teşekkürler Napoli" ifadelerini kullandı ve İtalyan ekibine veda etti.

Gürcü futbolcunun yeni transferinin Fransız ekibi Paris Saint-Germain olması bekleniyor. PSG, bu transfer için Napoli'ye yaklaşık 70 milyon euro ödeyecek.

PSG'nin yıldız futbolcunun transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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