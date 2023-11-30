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Spor

Kvaratskhelia'nın Real Madrid hayali

Napoli'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın babasından çarpıcı bir itiraf geldi. Genç yıldızın babası, oğlunun her zaman Real Madrid forması giymeyi hayal ettiğini dile getirdi.

30 Kasım 2023 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
Kvaratskhelia'nın Real Madrid hayali
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Napoli'nin Real Madrid ile oynadığı maçtan sonra Napoli'nin yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın babasından çarpıcı bir açıklama geldi.

Kvaratskhelia'nın babası oğlunun her zaman formasını giymek istediği hayalindeki takımı açıkladı.

İspanyol basınına konuşan Kvaratskhelia'nın babası, "Khvicha her zaman Real Madrid'de oynamayı hayal etti ve hala da hayal ediyor. Bundan eminim. Khvicha için Real Madrid'e karşı oynamak özeldi. Ailemde ben hariç herkes Real Madrid taraftarıdır" diye konuştu.

SKOR KATKISI YAPAMADI

Real Madrid'e karşı 4-2 kaybedilen maçta Napoli adına 11'de sahaya çıkan Kvaratskhelia, gol ya da asist katkısı yapamadı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 17 maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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