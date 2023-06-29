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Spor

Kyle Allman, Darüşşafaka Basketbol'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kyle Allman'ı kadrosuna kattı.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Kyle Allman, Darüşşafaka Basketbol'da
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Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kyle Allman'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Paris Basketball'da forma giyen 25 yaşındaki şutör oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Allman'ın geçen sezon 7Days Avrupa Kupası'nda maç başına 18,7 sayı, 3,4 ribaunt ve 4,4 asist ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.

ABD'li basketbolcu, Darüşşafaka'nın yeni sezon öncesi vatandaşı Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ın ardından transfer ettiği ikinci oyuncu oldu.

Başantrenörlüğe Yakup Sekizkök'ü getiren yeşil-siyahlılar, kadrosundaki tüm yabancılarla yollarını ayırmıştı. Darüşşafaka'da kaptan Doğuş Özdemiroğlu ise Anadolu Efes'e transfer olmuştu.

  • Kyle Allman
  • Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı
  • transfer

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