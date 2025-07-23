Kyle Filipowski, NBA Yaz Ligi MVP'si seçilen ilk Utah Jazz oyuncusu oldu

Utah Jazz'in genç forveti Kyle Filipowski, NBA Yaz Ligi'nde en değerli oyuncu (MVP) seçilerek kulüp tarihine geçti.

Duke Üniversitesi çıkışlı 2.11 boyundaki Filipowski, üç maçta maç başına 29.3 sayı ile tüm ligde zirveye yerleşirken, 7.7 ribaunt ve 2.3 asist ortalamaları da yakaladı. %56.1 saha içi isabeti ve %39.1 üç sayı yüzdesiyle oynayan Filipowski, özellikle 14 Temmuz'da San Antonio Spurs karşısındaki 35 sayı, 11 ribauntluk performansıyla dikkat çekti.

İkinci NBA sezonunda Utah'ta daha büyük bir rol üstlenmek isteyen Filipowski, Yaz Ligi deneyimini bu hedefe ulaşmak için bir basamak olarak değerlendiriyor. "Elbette yaz ligi ile normal sezon aynı değil," diyen genç oyuncu, Jazz adına oynadığı son Yaz Ligi maçının ardından şunları söyledi: "Şu anda sadece kendim olmaya çalışıyorum. Sezona nasıl yansırsa, öyle olur. O fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim."

Çaylak sezonunda Utah formasıyla 72 maça çıkan Filipowski, 27 kez ilk beş başladı ve maç başına 21.2 dakikada 9.6 sayı, 6.1 ribaunt ve 1.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Sezon sonunda ise 650 sayı, 400 ribaunt ve 100 asist barajını geçen yalnızca iki NBA çaylağından biri oldu.